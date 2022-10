Verificación de datos: Trump afirma falsamente que George H.W. Bush llevó millones de documentos a una antigua bolera y restaurante chino

Alguien que haya escuchado los comentarios de Trump pudo imaginarse los documentos de la primera administración Bush esparcidos descuidadamente en las pistas de bolos. Pero eso no es lo que sucedió. El diario The Washington Post reportó en 1993: “Ya no hay pistas de bolos. Sin canaletas, sin bolos, sin cerveza. Gracias a un trabajo de remodelación urgente tras las elecciones de noviembre pasado, quedan algunas oficinas simples, una bóveda enorme resistente al fuego y fila tras fila de estantes de acero llenos de cajas de cartón y cajones de madera”.

