Exclusiva: SpaceX de Musk dice que ya no puede pagar los servicios satelitales críticos en Ucrania; le pide al Pentágono que asuma el costo

Los terminales en sí cuestan US$ 1.500 y US$ 2.500 para los dos modelos enviados a Ucrania, dicen los documentos, mientras que los modelos de consumo en el sitio web de Starlink son mucho más baratos y el servicio en Ucrania es de solo US$ 60 por mes.

SpaceX declinó repetidas solicitudes de comentarios tanto sobre las interrupciones como sobre su reciente solicitud al Pentágono. Un abogado de Musk no respondió a una solicitud de comentarios. El portavoz del Departamento de Defensa, Bob Ditchey, dijo a CNN: “El Departamento sigue trabajando con la industria para explorar soluciones para las fuerzas armadas de Ucrania mientras repelen la agresión brutal y no provocada de Rusia. No tenemos nada más que añadir en este momento”.

Los documentos obtenidos por CNN muestran que el mes pasado, SpaceX de Musk envió una carta al Pentágono diciendo que ya no puede continuar financiando el servicio Starlink como lo ha hecho. La carta también solicitaba que el Pentágono se hiciera cargo de los fondos para el uso militar y del gobierno de Ucrania de Starlink, que según SpaceX costaría más de US$ 120 millones durante el resto del año y podría costar cerca de US$ 400 millones durante los próximos 12 meses.

