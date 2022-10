¿Cuánto es lo máximo que se puede ganar por los beneficios del Seguro Social?

Para entender las distintas posibilidades, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) pone el siguiente ejemplo: imagina que, por tus ganancias, el beneficio que te corresponde si te retiras a la edad plena de jubilación es de US$ 1.000. Si decides retirarte antes, por ejemplo a los 62, cobrarás US$ 750. En cambio, si atrasas el retiro hasta los 70, la cifra aumentará a US$ 1.320 por mes. En el caso de que estés en pareja, esto no solo te beneficia a ti sino también a tu cónyuge en caso de que fallezcas primero.

