Las ciudades más espeluznantes de Estados Unidos (y por qué todavía nos asustan)

Nueva Orleans también es el hogar de vampiros y brujas autoproclamadas y, según muchos residentes e invitados, muchos espíritus. Básicamente, si no te identificas estrictamente como un ser humano que vive y respira, encontrarás tu comunidad en NOLA. No es de extrañar que haya sido escenario de proyectos como “True Blood”, “American Horror Story” e “Interview with the Vampire”.

The House of Seven Gables inspiró el libro del mismo nombre de Nathaniel Hawthorne. (Crédito: Mark Wilson/The Boston Globe/Getty Images)

El libro de Nathaniel Hawthorne, “The House of the Seven Gables”, se inspiró en una casa real en Salem, que también puedes visitar. La novela de Hawthorne destaca sucesos sospechosos en la casa que involucran brujería, aunque si deseas una descripción más completa de las “brujas” de Salem, el Museo de Brujas de Salem y el Museo Peabody Essex ofrecen recorridos y exhibiciones durante todo el año.

Espeluznantemente famosa por: el libro de 1994 “Midnight in the Garden of Good and Evil” puso la espeluznante buena fe de Savannah en el mapa nacional, pero los lugareños han visto fantasmas y se han encontrado con entidades paranormales en su histórica ciudad. En casi cualquier edificio de más de 100 años se puede afirmar que un patrón alguna vez sintió una presencia fantasmal allí.

