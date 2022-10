Todo lo que debes saber sobre el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden

Pero no sabemos cuándo entrarán en vigor estos cambios. El Departamento de Educación no ha dado ninguna indicación sobre el calendario, pero ha dicho que propondrá una nueva norma para crear el plan de reembolso. El proceso formal de elaboración de normas del departamento suele incluir la solicitud de comentarios públicos y puede llevar meses, si no más de un año.

Hay una variedad de préstamos estudiantiles federales y no todos son elegibles. Los Préstamos Federales Directos, incluidos los préstamos con subsidio, los préstamos sin subsidio, los préstamos PLUS para padres y los préstamos PLUS para graduados son elegibles.

En segundo lugar, los prestatarios de ingresos altos en general están excluidos. Los prestatarios individuales que ganen menos de US$ 125.000 al año y los matrimonios o cabezas de familia que ganen menos de US$ 250.000 anuales podrán tener una condonación de hasta US$ 10.000 de su deuda de préstamos estudiantiles federales.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.