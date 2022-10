La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, dimite tras unas desastrosas seis semanas en el cargo

“Y si ella no lo entiende, me sorprendería”, dijo Blunt. “Pero una de las cualidades que ha demostrado es la falta de autoconocimiento en todo este proceso, porque debería haber quedado claro que no tenía la capacidad de liderar nuestro partido y no creo que debiera haberse presentado a la dirección en primer lugar”.

“El negocio del gobierno depende de que la gente acepte la responsabilidad de sus errores. Fingir que no hemos cometido errores, seguir adelante como si todo el mundo no viera que los hemos cometido y esperar que las cosas se arreglen por arte de magia no es una política seria”, escribió Braverman en una crítica a los numerosos cambios de rumbo de Truss en materia de impuestos y gasto público.

