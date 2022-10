Seis cosas que podemos aprender de Taylor Swift

“Últimamente, me he centrado menos en hacer lo que dicen que no puedo y más en hacer lo que me dé la gana”, dijo en su discurso de aceptación del premio Mujer de la Década de Billboard en 2019.

“He aprendido con los años que no me hace bien ver fotos mías todos los días”, dijo Swift. “Ahora me he dado cuenta de que si comes, tienes energía y te vuelves más fuerte, puedes hacer todos estos espectáculos y no sentirlos”, añadió.

“Siempre hay algún estándar de belleza que no estás cumpliendo”, dijo Swift en su documental “Miss Americana”. “Si eres lo suficientemente delgada, entonces no tienes ese cu** que todos quieren. Pero si pesas lo suficiente para tener un trasero, entonces tu estómago no es lo suficientemente plano”, añadió.

Hay paz cuando sus diferentes personalidades se unen, y las cosas que pueden no gustarle de una se complementan con las demás. Soy rápida para darme cuenta de las partes de mí misma que no me gustan, pero esa escena captó perfectamente el objetivo por el que lucho: aceptar las múltiples facetas que tengo.

(Una nota para los demás seguidores, mis compañeros Swifties: sé que he dejado algunas cosas por fuera. No me culpen, tenía un límite de palabras que impuso el editor).

Durante los 16 años que Swift ha estado bajo los reflectores, he sido una de las jóvenes que sintió que ella ––a través de sus tropiezos y victorias–– me estaba cantando directamente. En todo este tiempo, estas son las 6 cosas que he aprendido de Taylor Swift sobre vivir mejor.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.