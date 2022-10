Las tan esperadas memorias del príncipe Harry, “Spare”, se lanzarán en enero

“En lo que respecta a la crianza de los hijos, si he experimentado algún tipo de dolor o sufrimiento debido al dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres sufrieron, me aseguraré de romper ese ciclo y no lo trasmitiré”, le dijo Harry a Dax Shepard, actor y presentador del podcast “Armchair Expert”.

