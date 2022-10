Sergio “Checo” Pérez: conseguir una victoria en México sería el momento más especial de mi carrera

Elizabeth Pérez: ¿Qué vendría después? ¿Qué otro sueño te quedaría por cumplir? Sergio “Checo” Pérez: Bueno, me enfocaré al 100% en mi familia. Obviamente no me voy a quedar ahí sentado todo el día en casa, pero quiero tener una vida alejada del deporte por algunos años, dedicarme a mi familia, aprender de otros negocios. El tema inmobiliario me gusta mucho, diferentes negocios en mi vida y tengo tantas cosas que aprender fuera del deporte. Lo más cómodo para mí sería quedarme aquí toda la vida y aquí puedo encontrar muchísimas oportunidades, pero quiero aprender de otros mundos.

Elizabeth Pérez: Hablábamos de la salud mental y tocar el tema del racismo. Quizás te preguntarás y por qué en tu caso quizás no te ha afectado como le puede haber afectado a algún piloto en NASCAR o al mismo Lewis Hamilton. Pero, ¿te has sentido por ser latino, por ser mexicano, discriminado en algún momento? Sergio “Checo” Pérez: Sí, algunas veces. Normalmente es fácil minimizar a los latinos, por nuestra cultura. Algunos piensan que de alguna manera que somos flojos o te ponen etiquetas, eres mexicano y eres flojo, o eres mexicano y no eres tan dedicado como un europeo, todos esas etiquetas las he tenido que quitar a lo largo de mi carrera y y sin duda siempre están ahí, ese tipo de cosas. Pero sin duda que la comunidad latina es muy grande y es increíble verla siempre tan unida.

Sergio “Checo” Pérez: Yo creo que irme a temprana edad a Europa a los 14 años, tener que irme a Europa, quedarme allá, luchar por mis sueños, cambiar mi vida, dejar toda mi vida que tenía en Guadalajara de un chavo normal de 14 años a un día de la nada amanecer 100% solo, no tener con quien jugar, no tener con quien platicar. Creo que esa ha sido la parte más difícil que he tenido que pasar.

Elizabeth Pérez: Publicaste recientemente un artículo en The Players Tribune The Good Crazy, que es hablando acerca un poco de todos los retos que has tenido que superar para ser un piloto y cumplir tu sueño de estar en la Fórmula 1. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo que has tenido que superar para estar hoy acá?

Elizabeth Pérez: ¿Cuál tú crees que ha sido la clave para ese crecimiento sostenido que has tenido desde que comenzaste tu carrera hace ya más de una década? Sergio “Checo” Pérez: Yo creo que siempre no dejar de aprender. No darme por vencido y siempre dar todo de mi, en cada circunstancia, en cada oportunidad que he tenido.

Elizabeth Pérez: ¿Es una decisión equivocada del Tata Martino? Sergio “Checo” Pérez: Bueno, yo estoy fuera y no puedo opinar (risas). No sé exactamente los detalles, no, pero yo como mexicano solo hablo como aficionado. Me encantaría ver a los íconos, a los ídolos que nos han dado tanto durante tantos años a nuestro país, como darles el último Mundial.

Elizabeth Pérez: ¿Cuáles son tus jugadores favoritos a seguir en este Mundial? Sergio “Checo” Pérez: Bueno, a mí me ilusiona mucho Chícharo (Javier Hernández), pero desafortunadamente no va a ir. Tenemos referentes como Memo (Guillermo) Ochoa, Héctor Herrera, me hubiera encantado Vela (Carlos) que fuera, Raúl Jiménez. Tenemos excelentes jugadores que los necesitamos, que son referencias. Chucky Lozano, que son, nos han dado tantas alegrías a nuestro país. Nada me daría más gusto que puedan cerrar este ciclo de la mejor manera y bueno que hubiera ido Chícharo o Vela. Creo que la selección, como regalo o agradecimiento, sería increíble que cerrara su ciclo en este Mundial, pero bueno, al final cada quien tiene sus razones.

Sergio “Checo” Pérez: Jugadores de fútbol. En su momento me gustaba mucho el fútbol. Iván Zamorano es uno de ellos que he tenido la oportunidad de conocerlo. De hecho, él fue así conmigo. Cuando yo lo conocí me invitó al camión (autobús) del América en su momento. Entonces fue algo especial y es algo con lo que te quedas por siempre, con esos recuerdos.

