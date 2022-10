La temporada de influenza estacional en EE.UU. no había sido tan grave tan temprano en el año en más de una década

“Podemos reconocer que la vacuna contra la influenza estacional no es perfecta. No puede proteger a todo el mundo por completo contra la influenza estacional”, dijo. “Ayudan a mantenerte fuera de la sala de urgencias, del hospital, de la unidad de cuidados intensivos, y te protegen de la muerte. Como me gustaba decir a mis pacientes: ‘Me alegro de que sigas aquí para quejarte'”.

“Le aseguraría a cualquiera que aún no se haya vacunado que no es demasiado tarde”, dijo. Y “las recomendaciones no pueden ser más sencillas”: Cualquier persona de 6 meses o más en EE.UU. puede vacunarse contra la influenza estacional y se le recomienda que lo haga, salvo raras excepciones.

