Última jornada de grupos de la Champions League: qué hay en juego, partidos y horarios

(CNN Español) — La fase de grupos de la Champions League 2022-2023 se ha ido en un santiamén. En poco menos de dos meses (comenzó el 6 de septiembre), se jugaron cinco jornadas y esta semana se llevará a cabo la sexta y última.

Como era de esperarse a estas alturas del torneo, ya hay varias equipos clasificados a los octavos de final. En específico, 12 clubes han pasado a la fase de los 16 mejores de Europa: Napoli, Liverpool, Brujas, Porto, Bayern Munich, Inter de Milan, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG y Benfica.

Champions League: sigue los resultados en vivo

Por tanto, ¿qué hay en juego en la última jornada de grupos de Champions League?

En los partidos de este martes y miércoles estarán en juego los últimos cuatro lugares a la fase de octavos de final.

En realidad, son pocos los equipos que van a disputar esas plazas, pues otros ya quedaron eliminados desde la jornada pasada, como es el caso del Barcelona, Atlético de Madrid, Ajax o Juventus.

El grupo D es el único de la competencia que sigue completamente abierto. Los cuatro clubes que lo conforman mantienen sus chances para clasificar a octavos: Tottenham tiene 8 puntos y juega su partido final de grupos contra el Olympique de Marsella, equipo que suma 6 unidades; en tanto, el Sporting de Lisboa acumula 7 puntos y disputará la sexta jornada contra el Eintracht Frankfurt, que también tiene 7 unidades.

Así que, en pocas palabras, de este grupo D, donde todos tienen posibilidades, saldrán dos clasificados más a octavos, por lo que ya solamente quedarían dos lugares disponibles.

Esos dos lugares restantes se repartirán entre dos grupos: uno será para el grupo E (se lo jugarán entre Milan y Salzburg) y el último será para el grupo F (a disputarse entre Leipzig y Shakhtar Donetsk).

Y no hay más. Eso es todo lo que está en juego en la sexta jornada de Champions.

Partidos y horarios

Martes 1 de noviembre

Porto vs. Atlético de Madrid, grupo B, 1:45 pm ET Bayer Leverkusen vs. Brujas, grupo B, 1:45 pm ET Liverpool vs. Napoli, grupo A, 4:00 pm ET Rangers vs. Ajax, grupo A, 4:00 pm ET Bayern Munich vs. Inter de Milan, grupo C, 4:00 pm ET Viktoria Plzeň vs. Barcelona, grupo C, 4:00 pm ET Sporting de Lisboa vs. Eintracht Frankfurt, grupo D, 4:00 pm ET Marseille vs. Tottenham, grupo D, 4:00 pm ET

*Los partidos en negritas definirán dos de los últimos cuatro lugares disponibles a octavos.

Miércoles 2 de noviembre

Real Madrid vs. Celtic, grupo F, 1:45 pm ET Shakhtar Donetsk vs. Leipzig, grupo F, 1:45 pm ET Chelsea vs. Dinamo Zagreb, grupo E, 4:00 pm ET Milan vs. Salzburg, grupo E, 4:00 pm ET Manchester City vs. Sevilla, grupo G, 4:00 pm ET Copenhague vs. Borussia Dortmund, grupo G, 4:00 pm ET Juventus vs. PSG, grupo H, 4:00 pm ET Maccabi Haifa vs. Benfica, grupo H, 4:00 pm ET

*Los partidos en negritas definirán dos de los últimos cuatro lugares disponibles a octavos.

¿Qué sigue tras la fase de grupos de Champions?

La fase de grupos de la Champions League 2022/2023 se jugó rápidamente debido al Mundial de Qatar, que comienza el próximo domingo 20 de noviembre.

Tras el fin de la sexta jornada, veremos el sorteo de la fase de octavos de final el lunes 7 de noviembre, donde se definirán los cruces de los 16 mejores. Después de ello, Mundial de Qatar mediante, vendrá un largo descanso de la Champions, con la actividad volviendo hasta febrero de 2023.

