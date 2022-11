Día de la Tierra: 10 historias para seguir este 22 de abril

Proteger el Amazonas es clave: a mediados de abril, el Gobierno de Bolsonaro presentó su plan para combatir la deforestación en el Amazonas, pero los críticos dicen que no es suficiente. Organizaciones advierten que el llamado “pulmón del planeta”, que produce el 20% del oxígeno de la Tierra, enfrenta cada vez mayores problemas. De hecho, cerca de 200 organizaciones le piden a Biden que no confíe en el presidente de Brasil en lo que respecta al cuidado del medio ambiente. Además, un estudio publicado recientemente en Frontiers in Forests and Global Change sostiene que, por primera vez en la historia, el Amazonas emite más gases de efecto invernadero de los que puede absorber.

