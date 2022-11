El papa Francisco carga contra el fanatismo religioso: “No basta decir que una religión es pacífica, es necesario condenar y aislar a los violentos”

Bahrein constituye el viaje internacional número 39 del papa argentino, quien continúa con problemas de rodilla. Al saludar a los periodistas en el avión de ida a Bahrein, lamentó no poder ir a los sitios de cada uno a saludarlos, como suele ser habitual: “Es que hoy estoy muy dolorido y no me siento capaz de hacer la ronda”, señaló.

