Tomarse vacaciones es bueno para la salud: los países donde hay más descanso

A diferencia de cualquier otra nación desarrollada del mundo, EE.UU. no tiene una cantidad obligatoria de días libres para los empleados. Alrededor de un cuarto de los trabajadores estadounidenses no reciben vacaciones pagas en absoluto. Aquellos cuyos empleadores lo ofrecen reciben un promedio de aproximadamente 10 días al año. Y el 54% de los trabajadores estadounidenses ni siquiera utilizaron los días de vacaciones que ganaron, según Project Time Off.

