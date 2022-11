¿Te despidieron? Conoce tus derechos

Cláusula de no descrédito: te prohíbe hablar mal del lugar. Cláusula de cooperación: te comprometes a ayudar a la empresa en caso de que sea demandada en el futuro por un asunto sobre el que sepas algo como resultado de tu permanencia en ella. Cláusula de no cooperación: te prohíbe ayudar a cualquier otra persona que intente demandar a la empresa. Cláusula de no captación: significa que no te puedes robar a los clientes o empleados de tu antiguo empleador en caso de que empieces a trabajar en otro lugar o lances tu propio negocio.

