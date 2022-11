Elizabeth Holmes fue condenada a más de 11 años de prisión por fraude

Theranos recaudó US$ 945 millones de una impresionante lista de inversores, incluido el magnate de los medios Rupert Murdoch, el fundador de Oracle Larry Ellison, la familia Walton de Walmart y la familia multimillonaria de la exsecretaria de Educación Betsy DeVos. En su apogeo, Theranos fue valorada en US$ 9.000 millones, lo que convirtió a Holmes en multimillonaria en el papel. Fue elogiada en las portadas de las revistas, con frecuencia vistiendo un cuello de tortuga negro característico que invitaba a comparaciones con el difunto CEO de Apple, Steve Jobs. (Ella no ha usado ese atuendo en la sala del tribunal).

“El juez impuso una poderosa sentencia que confirma que el fraude no puede hacerse pasar por innovación en Silicon Valley”, dijo George Demos, ex abogado de la SEC y profesor adjunto de derecho en UC Davis. “Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Elizabeth Holmes hizo una declaración de que asume la responsabilidad de Theranos, pero no dijo que asume la responsabilidad del fraude”.

