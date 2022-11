ANÁLISIS | 5 reglas para ver el complejo Mundial de Qatar 2022

El producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos asciende a más de US$ 69.000 per cápita, según datos del Banco Mundial, y el de Qatar, rico en petróleo, supera los US$ 61.000. El PIB per cápita de Senegal, el más bajo del torneo, es inferior a US$ 1.700. Ecuador, Irán, Túnez, Ghana y Marruecos tienen un PIB per cápita inferior a US$ 6.000.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.