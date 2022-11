Dueños del Manchester United exploran la posibilidad de vender el club

El club confirmó que Raine Group actúa como asesor financiero de la familia Glazer, mientras que Latham and Watkins LLP es el asesor legal de la empresa. Rothschild and Co. actúa como asesor financiero de los accionistas de la familia.

