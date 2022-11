¿Qué es la “garra charrúa” de Uruguay y por qué la camiseta de la selección es celeste?

(CNN Español) — Parece que todo está perdido. Faltan pocos minutos para que termine el partido y el marcador está en contra. Los jugadores están exhaustos. Pero no se rinden. Sale a la cancha la “garra charrúa” y pelean con todas sus fuerzas hasta que el árbitro pita. Logran revertir el resultado y no queda duda para nadie que los esté mirando de que no dieron el 100%. Los uruguayos dieron el 110%.

