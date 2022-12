Manifestantes iraníes celebran la derrota de su equipo en el Mundial; hay temor por la seguridad de los jugadores a su regreso al país

Antes del partido de este martes, muchos seguidores dijeron que no querían que ganara Irán. “La razón no es futbolística, sino política”, dijo a CNN otro aficionado llamado Farshid, que no reveló su apellido por razones de seguridad.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.