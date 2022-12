Kirstie Alley murió de cáncer de colon. Así puedes detectarlo a tiempo

Las nuevas recomendaciones se aplican a todas las personas de 45 a 75 años, incluidas aquellas que no presentan síntomas, no han sido diagnosticadas con anterioridad, no tienen antecedentes familiares de enfermedad de colon o recto y no tienen antecedentes personales de pólipos, que son factores de riesgo clave. Los pólipos son protuberancias o pequeños tallos en forma de seta que crecen en el interior del colon o del recto.

