Rusia libera a Brittney Griner en un intercambio de prisioneros por un traficante de armas

“No nos hemos olvidado de Paul Whelan, quien estuvo injustamente detenido en Rusia durante años. Esta no fue una elección sobre a qué estadounidense traer a casa”, dijo Biden y agregó que por “razones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al de Brittney y, aunque aún no hemos logrado asegurar la liberación de Paul, no nos vamos a dar por vencidos”.

Moments ago I spoke to Brittney Griner. She is safe.She is on a plane.She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT — President Biden (@POTUS) December 8, 2022

