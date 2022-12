Muere el periodista estadounidense Grant Wahl mientras cubría el Mundial en Qatar

“Un guardia de seguridad me dijo que mi camiseta era ‘política’ y no estaba permitida”, escribió Wahl. “Otro se negó repetidamente a devolverme el teléfono. Otro guardia me gritó mientras estaba encima de mí, ya estaba sentado en una silla, que tenía que quitarme la camiseta”.

“Este no es mi primer Mundial. He hecho ocho de estos en el lado de estos hombres. Y así, me he enfermado hasta cierto punto en cada torneo, y se trata solo de encontrar una manera que te permita hacer tu trabajo”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.