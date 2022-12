Un “falso Romeo” sedujo a más de 100 mujeres con promesas de amor y luego las estafó. Ahora irá a la cárcel

“Giblin perseguía a las solitarias y a las que tenían el corazón roto. Averiguaba sus puntos débiles y los atacaba cuando no conseguía su dinero”, declaró a CNN Kathy Waters, directora ejecutiva de Advocating Against Romance Scammers. “Las víctimas no solo sufren abusos económicos, sino también emocionales y psicológicos. Es un maestro de la manipulación que ha estafado a una cantidad desconocida de personas, ya que algunas nunca hablarán sobre ello”.

