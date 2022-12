La ropa interior para menstruación es mejor para el medio ambiente, pero ¿funciona? Las expertas opinan

Una caja de unos 40 tampones o compresas puede costar entre US$ 10 y US$ 25, por lo que ver que un par de ropa interior para la menstruación cuesta entre US$ 15 y US$ 50 puede resultar intimidante, según Frank y Shim.

Si no estás acostumbrada a sangrar libremente, es posible que te preocupe que tú u otras personas a tu alrededor puedan oler la sangre que se encuentra en una prenda interior. Pero si lavaste adecuadamente tu ropa interior para la menstruación y no la has usado más allá de su capacidad de absorción, no debería haber un olor perceptible, dijeron las expertas a CNN.

“Para otras personas, cambiarse de ropa interior si se está fuera de casa y la ropa interior del periodo está llena puede ser poco práctico, ya que se necesitaría llevar una prenda extra y una bolsa de plástico para llevarse el par ensangrentado a casa”, dijo Gunter, autora de “The Vagina Bible: The Vulva and the Vagina — Separating the Myth From the Medicine”.

