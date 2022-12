El representante electo George Santos admite haber mentido sobre su currículum y dice que “no es un criminal”

“Nunca dije ser judío”, dijo Santos al The New York Post. “Yo soy católico. Como me enteré de que mi familia materna tenía antecedentes judíos, dije que era ‘algo judío’”.

“Para ir al grano, no soy un fraude. No soy un criminal que estafó a todo el país e inventó este personaje ficticio y se postuló para el Congreso. He estado aquí por mucho tiempo. Quiero decir, mucha gente me conoce. Ellos saben quién soy. Han hecho negocios conmigo”, agregó.

