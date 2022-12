¿Qué deben saber los adultos mayores antes de someterse a una cirugía?

Según Schwarze, el “peor de los casos” podría ser el siguiente: “Te operan, vas a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y tienes complicaciones graves. Sufres un infarto. Tres semanas después de la operación, sigues en la UCI con un tubo para respirar, has perdido casi todas tus fuerzas y no tienes ninguna posibilidad de volver a casa. O la cirugía no funcionó, y aun así pasas por todo esto”.

Los adultos mayores que contemplan la posibilidad de someterse a una intervención quirúrgica mayor a menudo no están seguros de si proceder o no. En muchos casos, la cirugía puede salvar la vida del paciente o mejorar su calidad de vida. Pero la edad avanzada expone a las personas a un mayor riesgo de resultados no deseados, como dificultades en las actividades cotidianas, hospitalizaciones prolongadas, problemas de movilidad y pérdida de independencia.

