Los médicos de Damar Hamlin intentan que respire sin ventilador después de su paro cardíaco

“Todos están exhaustos”, dijo la fuente a Wire, y agregó que el vuelo del equipo de regreso a Nueva York no aterrizó hasta las 3:30 am ET del martes.

Todavía no está claro qué condujo al paro cardíaco de Hamlin, una afección que resulta de perturbaciones eléctricas que hacen que el corazón deje de latir correctamente de repente. La muerte puede ocurrir rápidamente si no se brinda ayuda de inmediato. No es lo mismo que un infarto o una insuficiencia cardíaca.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.