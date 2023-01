Ya no solo buscan a hijos de desaparecidos en Argentina: ahora ayudan a reunir a madres e hijos separados al nacer

“Es muy fuerte el verme reflejada en mi mamá, que con mi madre de crianza estaba todo bien. Yo la amaba, no es que no quisiera, pero hay algo del reflejo del famoso espejo con ella que me pasó desde la oficina de la Conadi, que con mi otra mamá nunca lo había podido vivir. Y sí lo he visto en mis hijos”, relata Judith, para quien, a pesar de una espera de más de 30 años, la historia tuvo un final feliz.

“Yo habré cometido el error de enamorarme y quedar embarazada, pero yo no quería que me quitaran mi bebé”, sostiene Mónica, a quien su familia intentó separarla de su novio y sacarle su hijo. “Me dijeron ‘él no te quiere. Él no te busca, no te llama y nosotros no vamos a poder criar ese bebé. Es una vergüenza para nosotros que hayas quedado embarazada’”, relata.

“Cuando mi mamá habló conmigo me decía ‘hija, vos preguntame todo lo que quieras saber’, que eso era lo opuesto a lo que yo había vivido hasta ahí. Era ‘no me preguntes’, ‘¿qué te falta, que te hice?’. Y desde ahí empieza otro capítulo, mi vida se transforma. Mi mamá de crianza había fallecido meses antes, en noviembre y en agosto nos reencontramos: yo no pasé ningún Día de la Madre sin madre (N. de R: en Argentina se celebra en octubre). Es muy loco, muy fuerte y muy lindo porque siempre quise encontrarla”

“Ya hacía más de 20 años… con lo cual mi expectativa de que ese llamado ocurra, soñado, en la primera década de ‘te llamamos para decirte que encontramos’ ya era muy remoto, era casi imposible. Ya había descartado esa expectativa”, explica Judith, pero agrega, entre risas: “Y bueno, me llaman de la Conadi: Encontramos a tu mamá y a tu hermana, me dice. Así como lo dijo, yo ya empecé a no entender más nada del mundo”.

Judith Alexandre sentía que quien decía ser su madre no era tal. Con el tiempo logró deducir que era adoptada y comenzó a buscar sus verdaderos orígenes. “Es una búsqueda muy larga que me acompañó toda la vida, porque desde muy chiquita sentí que algo había. Mi mamá tenía 44 años cuando yo nací y mi papá nueve más, 53. Hacía diez que estaban casados, estaban en lista de adopción legal, en lista de espera y pensaban que no les iban a dar un bebé por la edad que tenían. Y de alguna forma alguien les hizo el contacto, les dijo ‘acá tenés la posibilidad de un bebé recién nacido’, tuvieron que poner plata, pero lo tenés con papeles y todo y ya está. Y así fue que alguna vez me compraron y llegaron a mí”.

“Me tapó la cara, me tiró para atrás, me sostuvo por la fuerza en la camilla y cuando logro soltarme ya no estaba ni el bebé ni el médico que me había atendido”, recuerda Ester Hublich. Corría 1978 y era el parto de su segundo hijo, al que busca desde entonces.

