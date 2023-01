Damar Hamlin tiene una “mejora sustancial”, pero queda mucho para su recuperación

Hamlin ha tenido “una recuperación bastante notable”: aunque Hamlin permanece en cuidados intensivos, está demostrando una “buena recuperación neurológica” y está despierto y de la mano con su familia en el hospital, dijo Pritts el jueves. Le queda un largo camino por recorrer: “Esto marca un punto de inflexión realmente bueno en su cuidado en curso”, dijo Pritts, pero “hay muchos, muchos pasos todavía por delante”. Se desconoce la causa del paro cardíaco: se están realizando pruebas para determinar la causa del paro cardíaco, dijo Knight. Un paro cardíaco se produce como consecuencia de alteraciones eléctricas que hacen que el corazón deje de latir correctamente de forma repentina, y la muerte puede producirse rápidamente si no se presta ayuda de inmediato; no es lo mismo que un infarto o un fallo cardiaco. Hamlin perdió el pulso en el campo: mientras estaba rodeado de equipos médicos en el campo, Hamlin perdió el pulso y se le tuvo que administrar RCP y desfibrilación ante la mirada de aficionados y compañeros de equipo, dijo Knight. Después fue intubado en la ambulancia y llegó al hospital entre 30 y 45 minutos después de desplomarse, añadió el médico. Los Bills vuelven a la cancha: el equipo se reunió el miércoles y llevó a cabo su primera práctica completa de la semana el jueves en preparación para enfrentar a los Patriots el domingo. El equipo ha estado recibiendo “actualizaciones incrementales” del personal médico, así como del manager general de los Bills Brandon Beane y el entrenador atlético jefe Nate Breske que se quedó en Cincinnati, dijo el entrenador Sean McDermott. “Creo que el hecho de que seguimos escuchando buenas noticias sobre Damar, solo nos mantiene empujando hacia adelante”, dijo el mariscal de campo Josh Allen a los periodistas el jueves. “La gente cambiará para siempre”: los jugadores han tenido “algunas conversaciones muy abiertas y honestas y profundas” desde que su compañero de equipo fue hospitalizado el lunes, dijo Allen. “Creo que volver a ponerse ese casco fue algo realmente bueno para nuestro equipo”, dijo sobre regresar a los entrenamientos, “… pero les mentiría si no les dijera, algunas personas van a cambiar para siempre después de estar en el campo y presenciar eso y sentir esas emociones”.

