OPINIÓN | La política migratoria de Trump fue un fiasco. ¿Por qué Biden aún no la ha arreglado?

Los defensores de los inmigrantes me dicen que reunir a las familias separadas es uno de los principales problemas que debe abordar el Gobierno. “Recibimos llamadas o correos electrónicos al menos varias veces a la semana de familias que han sido separadas de un hijo en la frontera”, me dijo Julie Schwietert Collazo, cofundadora y directora ejecutiva del grupo sin fines de lucro Immigrant Families Together, refiriéndose a las continuas separaciones familiares.

La mujer, que no quiso que se hiciera público su nombre por temor a repercusiones legales, me contó que había cruzado la frontera hacia Estados Unidos con su hijo de 12 años solicitando asilo. Un funcionario de inmigración los separó, y cuando las autoridades estadounidenses la deportaron más tarde, lo hicieron sin su hijo, al que todavía no ha podido localizar.

Nota del editor: Alice Driver es una escritora que divide su tiempo entre México y Estados Unidos. Está trabajando en un libro sobre derechos laborales e inmigración, “The Life and Death of the American Worker”. Su trabajo ha aparecido en The New Yorker, The New York Review of Books y Oxford American. Las opiniones expresadas en este artículo le pertenecen únicamente a su autora.

