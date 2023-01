¿Coincidencia creativa o plagio? Un abogado explica el caso de Shakira y la cantante venezolana Briella

“Veo otros videos con otras canciones usando melodías similares. No estoy diciendo que no tiene caso, no estoy diciendo que tiene caso. Ustedes pueden hacer sus propias opiniones porque hay mucha información que yo no tengo, porque no he hablado ni con Briella, ni con Shakira, ni los productores y los compositores. Son similares, en mi opinión, obviamente son similares, pero hay mucho más detrás de esa similitud que uno tiene que analizar como abogado para poder traer un caso de infracción de derechos de autor”, dijo Hachar.

“Se les pide hacer un caso de si estas canciones se parecen o no se parecen y se hace un análisis de todos sus elementos, de la instrumentación, cómo está construido, de qué género musical estamos hablando, en qué lugar de la canción se utilizó esto que es parecido y que rol juega o que elementos juega con eso. Literalmente la partitura de la melodía, aquí esto está en la nota tal y dura tanto, coincide o no coincide. Y digamos que no es una sola cosa la que define si eso es igual o no, sino es un conjunto de cosas las que define si eso es igual o no”, dijo Sanmiguel.

