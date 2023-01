Cuelgan un “muñeco” de la estrella del fútbol Vinícius Jr. de un puente en Madrid

La policía de la comisaría de Hortaleza, la más cercana al puente, fue a retirar el “muñeco” en cuanto se percató de él, este jueves por la mañana sobre las 8:30 a.m. hora local (2:30 a.m. hora de Miami), pero cuando llegaron, la pancarta en la que se leía “Madrid odia al Real” ya no estaba colgada, según informó la oficina de prensa.

