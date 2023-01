Cómo “The Last of Us” le hizo justicia a la historia de amor de Bill y Frank e impresionó a muchos seguidores LGBTQ

Reescribir la asociación de Bill y Frank hace que la representación LGBTQ que sigue sea aún más significativa, ya que esas historias y personajes ya no están corrigiendo lo que vino antes. “The Last of Us Part II” fue elogiado en su estreno por el tiempo que dedicó a sus personajes centrales homosexuales (así como por la incorporación de un personaje trans que desempeña un papel fundamental). Su historia recibe horas de espacio que el amor de Bill y Frank solo recibió unos segundos.

El episodio 3 es un comienzo prometedor para las historias de amor entre homosexuales que están por venir Revelar más sobre las relaciones homosexuales que están por venir en “The Last of Us” sería estropear el resto de la serie y su recién aprobada segunda temporada, que Mazin y Druckmann han dicho que probablemente seguirá la trama de “The Last of Us Part II”. Pero es un buen presagio para el resto de la serie que los showrunners hayan tenido cuidado en contar historias queer, dijo Valerie Anne.

“Normalmente me apartaría de las historias queer que glorifican el trauma y la tragedia, pero ‘The Last of Us’ ha deconstruido de alguna manera tropos dañinos y los ha transformado en una narrativa que se siente ganada”, dijo King a CNN.

Después de todos estos años de supervivencia (y al menos una vez cerca), Frank sigue enfermo por una enfermedad humana sin nombre. Le pide a Bill que prepare un cóctel mortal antes de que la pareja tenga un último “buen día”, que culmina en una ceremonia de boda privada entre los dos. (Los espectadores señalaron que, en la línea temporal de “The Last of Us”, el matrimonio entre personas del mismo sexo no había sido legalizado en EE.UU. en el momento en que el hongo Cordyceps se apoderó de ellos). Y entonces, después de beber vino adulterado, se retiran a su cama, donde mueren.

Su historia en la adaptación televisiva no es exactamente un encuentro: Frank (Murray Bartlett), un sobreviviente de Baltimore, cae en un agujero que Bill cavó para atrapar a los asaltantes e infectados que tropiezan cerca de su casa rural de Massachusetts. Cuando Bill (Nick Offerman) se da cuenta de que Frank no está enfermo, debe aclimatarse rápidamente a la idea de ayudar a otra persona tras años de aislamiento. Comparten una deliciosa comida preparada por Bill, todavía reticente, mientras Frank está ansioso y vertiginoso por cenar, ducharse y pasar tiempo con otro ser humano. Bill acaba bajando la guardia. (El cocreador Craig Mazin dijo en el podcast oficial de la serie que Frank está “sonriendo” durante su primera interacción con Bill porque “ya puede decir algo sobre Bill que Bill tal vez no creía que nadie fuera capaz de ver en absoluto”).

El episodio, “Long, Long Time”, marca la mayor desviación hasta ahora en una serie que, por lo demás, se ha ceñido estrechamente a su material de origen. La relación entre Bill y Frank no es la única historia de amor homosexual que aparecerá en “The Last of Us” (y, “spoiler” leve, ni siquiera será la última de esta primera temporada de la adaptación). Pero la respuesta, tanto entre los espectadores primerizos como entre los devotos seguidores del juego, ha sido mayoritariamente entusiasta.

Cuando “The Last of Us” salió a la venta en 2013, eso es todo lo que eran Bill y Frank: antiguos “compañeros” que no pudieron sobrevivir juntos al apocalipsis. (Los jugadores del juego podían encontrar una nota que Frank le dejaba a Bill, en la que decía que lo odiaba a muerte).

