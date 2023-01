¿Cuánto valen los boletos para el Super Bowl 2023?

Los paquetes que incluyen boleto y experiencias tienen precios desde US$ 4.972,50 por persona (el más económico) y hasta US$ 29.750 por persona (el más caro). Los paquetes con boleto y experiencias dedicadas a seguidores de Eagles o Chiefs solamente aumentan un dólar: el más barato tiene precio de US$ 4.973,50 por persona y el más caro cuesta US$ 29.751 por persona. Ahora bien, estos paquetes para seguidores de Chiefs o Eagles pueden aumentar de precio según la zona en el estadio o si se trata de un paquete con hotel. Da clic aquí para ver los detalles por equipo. Los paquetes generales que incluyen hotel aumentan de precio según la distancia entre el lugar de hospedaje y el estadio. En este caso, los precios por persona van desde US$ 8.915, US$ 10.420 y US$ 10.965.

