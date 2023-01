Lionel Messi habló por primera vez luego de ser campeón: “Sabía que Dios me iba a regalar un Mundial”

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — El Mundial de Qatar 2022 quedará en la historia por muchas cuestiones. Pero, claro, la más importante será por la consagración de Lionel Messi con la selección argentina, que significó el primer título para el país sudamericano luego de 36 años.

Para muchos el mejor futbolista de toda la historia, la gran cuenta pendiente de Messi era ganar un Mundial. Ese era el “asterisco” que, para algunos, le impedía estar a la altura de Diego Armando Maradona en la consideración de los amantes del fútbol. El astro fallecido en 2020 había alcanzado la gloria en México 1986, el segundo y último título para Argentina hasta Qatar.

Por si fuera poco, la derrota en el debut en Qatar frente a Arabia Saudita llenó de incertidumbre al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que llegaba al torneo con un largo e histórico invicto. Los fantasmas de un nuevo fracaso, como había sufrido en los cuatro mundiales que había disputado Messi, volvían a aparecer en el horizonte.

Sin embargo, la historia le tenía reservado el lugar que se merecen los más grandes, y la consagración en aquel 18 de diciembre en una histórica final ante Francia llenó de gloria a Messi y a Argentina.

“Ser campeones hace que todo sea más lindo”: Messi celebra un mes del título de Argentina en el Mundial de Qatar

El jugador del PSG de Francia habló este lunes por primer vez desde su triunfo en Qatar, en una larga entrevista concedida al programa Perros de la Calle, que se emite por radio Urbana Play.

“Siempre le hablo (a Dios), le agradezco. Le dije que yo sabía que me iba a regalar un Mundial. Lo sentía”, afirmó Messi.

El capitán argentino también se refirió a los históricos festejos que se vivieron en las calles argentinas tras la consagración, lo que describió como “una locura”.

“Fue una locura, la felicidad de la gente, gente grande, chicos, de todas las edades. La felicidad que tenían era inexplicable”, dijo.

La sonrisa de Messi: imágenes históricas de la final de Qatar 2022 1:10

“Lo dije antes de que pase. Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar. Y así fue, fue algo mucho menor a lo que había pensado, a lo que había imaginado. Lo que fue con la gente, mis sensaciones, con mis compañeros, con mi familia. Fue mucho más de lo que me imaginaba, y lo que me imaginaba no era poco”, añadió.

Además, admitió que fue “increíble” que muchos aficionados de otros países querían que él levante la copa en Qatar.

“Cada uno deseaba que su país fuera campeón, pero a medida que se iban quedando afuera iban con Argentina, porque querían que yo sea campeón del mundo. Era algo que había escuchado antes de que empiece el Mundial. Y es fue algo increíble, algo inexplicable. Creo que nunca se dio una cosa así, o no la recuerdo. Y toda esa energía hizo que finalmente se dé”, sostuvo.

Las principales frases de Messi

Lo dije antes de que pase. Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar. Y así fue, fue algo mucho menor a lo que había pensado, a lo que había imaginado. Lo que fue con la gente, mis sensaciones, con mis compañeros, con mi familia. Fue mucho más de lo que me imaginaba, y lo que me imaginaba no era poco. Cada uno deseaba que su país fuera campeón, pero a medida que se iban quedando afuera iban con Argentina, porque querían que yo sea campeón del mundo. Era algo que había escuchado antes de que empiece el Mundial. Y es fue algo increíble, algo inexplicable. Creo que nunca se dio una cosa así, o no la recuerdo. Y toda esa energía hizo que finalmente se dé. “No sé porque hubo quilombo con la Copa. Levanté la buena y después en los festejos hubo medio lío. No sabíamos si era la verdadera o no, pero ya había sido el primero junto a mis compañeros. Es pesadita”. “Dormí muy tranquilo (antes de la final). Sabía que estábamos haciendo las cosas bien. Pude dormir bien, no tuve la ansiedad esa de que quería que llegue el partido. Dormí bien, estaba muy tranquilo. Era cerrar el círculo. Ganamos la Copa América, ganamos el Mundial. Ya está. (sobre el gesto de “ya está” con su familia luego de la final) “Por suerte se dio lo que tanto soñamos. Por suerte se dio al final. Desde ese día cambió todo para mí. Ahora lo podemos decir” “Es difícil de explicar lo que siento en ese momento. Es un poco lo de antes con mi familia y el gesto, se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, como que estás ido. Disfrutando de ese momento, de no poder creer que al final lo conseguimos. Yo te digo que es muy difícil de explicar lo que se siente en ese momento, pero un poco es eso: Ya está, se terminó, se me dio, conseguí todo con la Selección, conseguí todo en mi carrera, en el Barcelona, en lo individual, cerrar mi carrera de una manera única.

¿Qué sigue para Messi tras ser campeón del mundo? 0:43

(Sobre su festejo tras el triunfo ante Países Bajos) “La verdad que no. Salió en el momento y sí que sabía lo que se había comentado antes del partido, lo que él había comentado. Algunos de mis compañeros me decía ‘viste lo que dijo’ apropósito. Nos poníamos 2-0 y después en el momento, no me gusta eso que hice, eso que pasó después con el ‘andá pa allá’. Son momentos de mucha tensión, mucho nerviosismo, pasa todo muy rápido y no te da para pensar en nada. “La vi ahí (a la copa) y no podía no hacer lo que hice. Porque me llamaba, la Copa me llamaba. Ya está, vení agarrame que ahora sí la puedo tocar. Viste que dicen que si no ganas no podes tocarla, mirarla”. “La verdad que no. No la volví a ver (la final del Mundial). Vi resúmenes, jugadas, vi muchos festejos de la gente cuando somos campeones del mundo. Pero la final en sí los 90 minutos, no los vi”. ”Sí, obviamente. Si hubiese estado (Maradona) me la hubiese entregado él, pero quería que vea a la Selección campeón del mundo con lo que quería. Hubiese sido muy linda la imagen también. Yo creo que desde arriba tanto él como mucha gente que quiere el bien para mí hacía fuerzas, no sólo para esto, sino para todo en general.

La victoria de Argentina y Messi en Qatar 2022

Lionel Scaloni, el técnico más joven del Mundial, llevó a un grupo aguerrido a lo más alto. Argentina ganó 4 partidos, perdió uno y empató dos (con ronda de penaltis ganadas). Fue el equipo con más remates: 102, según datos de DataFactory.

El mejor jugador del mundo, y quizá de la historia, Lionel Messi, hizo 7 goles y llegó a 13 en todos los Mundiales: es el líder de los argentinos. Fue al jugador al que más faltas le cometieron, 21. Fue, tal vez, su último Mundial, y su mejor torneo disputado.

El delantero marcó contra Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y Francia (2). Hizo 33 remates, más que nadie en el torneo.

Además, ganó el Balón de Oro del Mundial Qatar 2022.

Jugó en total 26 partidos en Mundiales, récord histórico global, y acumuló 8 asistencias en Mundiales, al igual que Maradona.

Noticia en desarrollo.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.