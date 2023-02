Así es vivir dentro de un avión

Pero no dejes que eso te desanime, añade Campbell: “Mi principal consejo es que lo hagas. No dejes que nadie te quite la confianza. Resuelve toda la logística y hazlo”.

Axline también estaba interesado en un Boeing 747, vivir en la “Reina de los Cielos” es el sueño supremo del propietario de un avión, pero desistió cuando tuvo que hacer frente a los gastos de envío: “El avión en sí costaba unos US$ 300.000, pero los gastos de envío eran de US$ 500.000. Medio millón de dólares para trasladarlo. Eso es porque no puedes conducirlo por las carreteras, tendrías que desmontarlo, cortarlo, trocearlo y volverlo a montar”.

Durante años, incluso compartió el avión con sus hijos: “Los niños ya no están, así que solo estoy yo. Viviendo en una casa, tienes mucho espacio, pero todo es espacio desaprovechado. Mi dormitorio principal mide 15 metros cuadrados, que no está mal para una habitación. Tengo dos televisores y mucho espacio para pasear. El salón es grande, en el comedor caben cuatro personas y puedo cocinar para un montón de gente si vienen a casa. También tengo ducha e inodoro, así que no tengo que bajarme del avión para ir al baño. Lo único que no tengo aquí que tendría en una casa son ventanas que se abran”, explica, y añade que se limita a abrir las puertas del avión para que entre aire fresco.

Su proyecto costó US$ 220.000 en total (unos US$ 380.000 en dinero de hoy), de los que aproximadamente la mitad fueron para la compra del avión. Dice que el avión perteneció a Olympic Airways, en Grecia, y que incluso se utilizó para transportar los restos del magnate propietario de la aerolínea, Aristóteles Onassis, en 1975: “Entonces no conocía la historia del avión. Y no sabía que tenía un interior antiguo, tipo 707. Era realmente horrible comparado con los estándares modernos. Era funcional, pero parecía viejo y tosco. Quizá la peor elección para una casa”.

Campbell lleva más de 20 años viviendo en su propio avión, también un Boeing 727, en los bosques de Hillsboro, Oregon: “Todavía estoy en los hombros de Jo Ann y estoy agradecido por la prueba de concepto”. No se arrepiente de nada: “Nunca viviría en una casa convencional. Ni hablar. Si Scotty me transportara al interior de Mongolia, borrara mis huellas dactilares y me obligara a vivir en una estructura convencional, haría lo que tuviera que hacer para sobrevivir… pero de cualquier otro modo, yo elijo un jetliner en cualquier momento”.

Aunque no fue la primera persona en vivir en un avión, su impecable ejecución del proyecto tuvo un efecto inspirador. A finales de la década de 1990, Bruce Campbell, ingeniero eléctrico con licencia de piloto privado, quedó asombrado por su historia: “Conducía de vuelta a casa y escuchaba la historia de Jo Ann. Fue increíble que no me saliera de la carretera porque me concentré totalmente en ella. Y a la mañana siguiente estaba haciendo llamadas telefónicas”, cuenta.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.