Jessica Simpson revela romance secreto con ‘gran estrella de cine’

Jessica Simpson lanzó una historia corta original en Amazon titulada “Movie Star: They Always Say They’re Single”. El proyecto describe un encuentro que Simpson dice que tuvo con un actor no identificado que “creció pensando que era tan atractivo”.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.