Nuevos testimonios en una accidentada audiencia por el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios: lo que Santiago Luna y Silvana Núñez dijeron

macamilarincon

(CNN Español) –– Este jueves se cumple una semana desde que comenzó la audiencia de legalización de captura contra el estadounidense John Poulos, detenido como principal sospechoso del homicidio de Valentina Trespalacios, una reconocida DJ colombiana. Este proceso ha tenido todo tipo de inconvenientes. El principal ha sido por la traducción al inglés de las intervenciones de las autoridades y abogados que participan del procedimiento judicial.

Martha Lucía Morales, quien había sido designada por el despacho del juez 59 penal municipal de Bogotá para hacer ese trabajo, renunció este miércoles después de que Poulos le dijera al magistrado que no era idónea para asistirlo, porque muchas veces no entendía la traducción de algunos términos jurídicos.

John Poulos, acusado de asesinar a la DJ Valentina Trespalacios, rechazó los cargos de homicidio y feminicidio que le imputó la Fiscalía

Otra persona que renunció fue Martín Riascos, abogado de John Poulos, quien dijo que tomó la decisión tras supuestamente haber recibido amenazas en redes sociales y a través de llamadas telefónicas por su trabajo en defensa del estadounidense. El juez aceptó las dos renuncias y fueron designados los reemplazos del abogado y de la traductora de Poulos.

Una vez reanudada la audiencia, el fiscal del caso, Daniel Gómez, pidió que el sospechoso siga en prisión y se le niegue el beneficio de detención domiciliaria por considerarlo un peligro para la sociedad debido a la sevicia con la que se cometió el delito. El fiscal pidió que Poulos sea trasladado del búnker de la Fiscalía a un centro carcelario. Gómez dijo que Poulos debe responder por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. La legislación penal colombiana contempla penas hasta de 50 años para este tipo de hechos.

El homicidio de Valentina Trespalacios, una DJ de música electrónica de 23 años, conmueve a Colombia

“John Poulos no tuvo ningún aprecio con el ser humano que le dio amor, que se iba a vivir con él. En consecuencia, no lo tendrá con otras personas ajenas a él, convirtiéndose en un riesgo para la colectividad”, sostuvo el fiscal Daniel Gómez.

Poulos, en la audiencia, dijo que no aceptaba los cargos que le imputó la Fiscalía.

Testimonios de Santiago Luna y Silvana Núñez

En medio de la audiencia fueron revelados los testimonios de Silvana Núñez, una de las mejores amigas de Valentina Trespalacios, y de Santiago Luna, con quien la víctima también mantenía una relación sentimental. Es por esta razón que la Fiscalía argumenta que el asesinato se habría cometido por celos.

En la declaración oficial ante la Fiscalía, Luna dijo que se había visto con Valentina dos días antes de que Poulos llegara al país. “Nos encontramos el día miércoles, 18 de enero. Ella se queda conmigo en mi apartamento que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos el día jueves en mi apartamento, ella me acompaña a mis reuniones y cenas”, le dijo Luna a los investigadores.

Y agregó en su testimonio: “El día viernes, que estábamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y que solo se va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, ella me dice que no la acompañe, que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro y pide un transporte para su casa por el celular. Por mensaje, hablé con ella el día sábado, 21 de enero, a las 14:20 horas, hablé con ella por la red social Instagram. Ahí yo le reclamé por una fotografía que ella publica de una cena. Entonces yo le pregunté que con quién estaba y ella me contesta que con unos amigos”.

Silvana Núñez, amiga de Trespalacios, también confirmó a los investigadores de la Fiscalía que la víctima tenía una relación sentimental con Luna mientras salía con Poulos.

“La relación con Santiago empezó en noviembre de 2022. Ellos estaban bien, estaban muy enamorados. Valentina no quería dejarlo, pues él sabía que ella tenía novio. Se veían casi todos los días. Yo le decía a ella que no estaba bien tener dos relaciones”, aseguró, al tiempo que agregó: “Yo creo que John se enteró del amorío que tenía con Santiago y le hizo algo por rabia. Yo pienso que lo que pasó fue eso, que John le revisó el celular y vio eso”. Este testimonio y el de Luna fueron leídos durante la audiencia.

Santiago Luna le dijo a la Fiscalía que se enteró de la muerte de Trespalacios por los medios de comunicación. “Yo quedé como en shock, no lo podía creer. Empiezo a ver que tenía llamadas perdidas y mensajes. Me mandan un artículo del periódico donde no decía el nombre de ella, solamente decía que habían hallado un cuerpo en Fontibón”.

Todos estos elementos probatorios, junto con más de 300 horas de videos de seguimiento de los tres días que permaneció Poulos en Bogotá desde el 20 de enero, forman parte de la investigación de la Fiscalía y la Policía.

¿Quién era Valentina Trespalacios?

En sus redes sociales, Valentina Trespalacios publicaba constantemente fotografías e historias sobre dos cosas: su éxito en ascenso en el escenario de la música electrónica en discotecas y festivales, y su relación sentimental con el estadounidense John Poulos. Según su madre, Laura Hidalgo, la DJ lo habría conocido a finales de 2021 por internet.

“Ya el 20 de enero se había mudado con John Poulos, quien es estadounidense y llevaba una relación con mi hija desde hacía casi un año. Él se quería venir a vivir con ella para formar una familia. Y la última vez que hablé con ella el sábado, estaba con él, en el apartamento en el norte de la ciudad. No sé la dirección ni nada porque recién se mudaban. Ellos, es decir Valentina y el señor John Poulos, se conocieron por internet, creo que por Instagram, en diciembre de 2021. Pero ella no quería una relación estable”, sostuvo Hidalgo a través del abogado Miguel del Río, quien representa a la familia en el caso de la Fiscalía de Colombia contra el ahora detenido John Poulos, el principal sospechoso en el homicidio de su novia en hechos ocurridos en la madrugada del domingo 22 de enero.

¿Quién era Valentina Trespalacios, la DJ víctima de homicidio en Colombia?

Ese día, un reciclador encontró el cuerpo de una mujer en una maleta en el fondo de un contenedor de basura en el suroccidente de Bogotá. Horas más tarde las autoridades confirmaron que el cadáver era el de Valentina Trespalacios. Desde ese momento, su familia comenzó a vivir una verdadera pesadilla, muy diferente de lo que pensaron que era el inicio de una nueva vida para la DJ junto a su novio.

Poulos llegó a Bogotá el viernes 20 de enero con la intención, según dice la madre de Valentina, de formar un hogar con ella. Con ese fin, alquiló un apartamento en el norte de la ciudad. Hasta ahí, según lo afirmado en la audiencia por el fiscal Daniel Gómez Acuña, llegó la pareja esa misma noche donde ocurrió el presunto homicidio en circunstancias que aún son objeto de investigación.

John Poulos fue detenido en Panamá, cuando pretendía viajar a Estambul, informó la Policía Nacional tras recibir una alerta de Interpol.

Los exámenes forenses del Instituto de Medicina Legal, el organismo forense oficial adscrito a la Fiscalía, revelaron que la joven habría muerto por asfixia mecánica y que su cuerpo mostraba señales de haber sido sometida a la fuerza antes de morir.

“Presentaba una marcada congestión y edema facial, además de signos de traumas múltiples contundentes, dispersos en los antebrazos y la región sacra. Se observaron, de igual forma, hematomas en la mucosa labial y mejillas”, según expresó por el fiscal Daniel Gómez al leer partes del informe en la audiencia de legalización de captura de Poulos.

“Ella tuvo un problema con él en el mes de diciembre. Y es que ella tuvo un evento de DJ, porque ella tocaba música en discotecas. Y John estaba en el exterior y él le comentó que había contratado a un investigador privado para que estuviera pendiente de ella. El problema entre ellos fue un problema de celos o cosas así. Le dijo que si estaba loco o qué le pasaba y por eso dejó de hablarle. Después habló para que lo perdonara y volvieran”, contó la madre de Trespalacios, a través del abogado Miguel del Río en la audiencia.

En el barrio Fontibón, en el suroccidente de Bogotá, vecinos, familiares y amigos de Valentina han llevado flores y velas junto con escritos que han dejado alrededor del contenedor de basura en el que fue hallado el cuerpo sin vida de la joven DJ.

“Tenía un futuro prometedor, toda una vida por delante. Estamos destrozados”, dijo el sábado su hermano Andrés Trespalacios a medios locales durante las espontáneas manifestaciones de tristeza, impotencia y rechazo de la ciudadanía a este caso.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.