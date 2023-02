Nick Carter contrademanda a mujeres que lo acusaron de agresión sexual

“Habiendo conocido a millones de seguidores a lo largo de su carrera de 34 años, sería imposible para Carter saber definitivamente si alguna vez se cruzó con Ruth”, dice su contrademanda, presentada en el condado de Clark el jueves y obtenida por CNN. “Carter está seguro de que no tuvo relaciones sexuales con Ruth, no la agarró del brazo y no la agredió sexualmente ni la acosó”.

