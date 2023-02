OPINIÓN | ¿Se justifica la euforia por la posible relocalización de empresas de China en México?

Por último, muchas empresas estadounidenses, europeas o japonesas actualmente presentes en China reflexionarán dos veces antes de abandonar ese país. Muchas exportan a otras regiones del mundo, pero venden también en China, el primer o segundo mercado del globo, según el producto. Aunque no surjan amenazas chinas, el riesgo de perder ventas dentro de China al irse será sin duda un factor que tomarán en cuenta las empresas que contemplan una relocalización. A ello se debe que muchas opten por lo que se ha llamado un plan de redundancia: abrir plantas en otras partes, no en sustitución de las que se hallan en China, sino además de estas. No se trataría de una tendencia insignificante, pero sí de una escala menor.

En segundo lugar, el precio del transporte de Asia a la costa oeste de Estados Unidos, que efectivamente se fue a los cielos en 2021, ha descendido de nuevo, casi a niveles prepandemia. En septiembre de 2021, el precio promedio de trasladar un contenedor de 40 pies de Shanghái a Long Beach, por ejemplo, alcanzó US$ 20.000, una suma casi nunca vista. Para enero de 2022, el costo se redujo a US$ 15.000. A principios de este año, el nivel cayó hasta menos de US$ 2.500, cerca del mínimo histórico en las últimas décadas. En otras palabras, uno de los principales factores de la relocalización casi ha desaparecido. Ello no significa que sea imposible una nueva alza de precios pero, por ahora, no influye mucho.

