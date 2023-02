Esto puede mejorar tu vida sexual, según una pareja de expertos

“Está en casi todos los artículos; dice que hay que hablar de sexo, pero ahí se acaba”, dice Vanessa Marin, de 39 años, terapeuta matrimonial y familiar especializada en terapia sexual y coautora de “Sex Talks: The Five Conversations That Will Transform Your Love Life”, que saldrá a la venta este martes.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.