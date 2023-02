Rescatista española en Turquía: “Tardamos trece horas en sacar a la primera persona”

El Ericam es un cuerpo de emergencias que se creó en agosto de 2007. Desde entonces, han estado presentes en otros terremotos como los de Haití en 2010 y 2021, así como el de Ecuador en 2016. Una experiencia acumulada que les ha dado soltura y conocimiento para actuar en catástrofes similares. No obstante, Coll resalta que las condiciones de trabajo en Turquía son diferentes a las anteriores. Según nos cuenta, a diferencia de Haití, Turquía “es un país grande, que está teniendo la capacidad de, por lo menos, apoyar a la población bastante bien. No les falta agua, no les falta comida. En ese sentido es un poco mejor”.

