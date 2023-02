“Lo siento, pero no me gusta esa decisión”: la polémica penalización que fue decisiva en el resultado del Super Bowl LVII

Alexandra Ferguson

(CNN) — Con un empate 35-35 en el Super Bowl LVII con tan solo 1:54 para el final, los Kansas City Chiefs se enfrentaban a un tercer down crítico en territorio de los Philadelphia Eagles para mantener su avance y agotar el tiempo antes de intentar un gol de campo ganador.

Patrick Mahomes, mariscal de campo de los Chiefs y recién elegido MVP de la NFL, esperó y lanzó un pase hacia la zona de anotación en dirección a JuJu Smith-Schuster, que cayó al césped de Arizona.

Justo cuando parecía que el drive estaba terminando y Kansas City tendría que patear un gol de campo que permitiría a los Eagles la oportunidad de tener un drive final con unos 90 segundos restantes, tiempo de sobra para Jalen Hurts y compañía, un árbitro ondeó una bandera amarilla en el campo señalando una penalización.

Los árbitros consideraron que el esquinero de los Eagles, James Bradberry, había sujetado a Smith-Schuster, lo que dio a los Chiefs un primer down automático y les permitió dejar correr el reloj hasta 11 segundos antes de lanzar el gol de campo decisivo, con lo que la victoria quedó prácticamente sellada.

Resultado Super Bowl LVII: Kansas City Chiefs 38 – Philadelphia Eagles 35

Inmediatamente después, los locutores de televisión cuestionaron el arbitraje.

“En este escenario, creo que hay que dejarlos jugar, terminar el partido”, dijo el locutor de Fox Greg Olsen, ex ala cerrada estrella. “No me encanta esa decisión”.

Y en las redes sociales, fue cuestionada por muchos, ya que la gente la difamó por decidir efectivamente el resultado del partido más importante de la NFL.

“¡Lo siento, pero no me gusta esa decisión! No para el Super Bowl”, dijo la leyenda de la NBA LeBron James en Twitter.

His hand on his back had no effect on his route! This game was too damn good for that call to dictate the outcome at the end. Damn! By the way I have no horse in the race. Just my professional opinion — LeBron James (@KingJames) February 13, 2023

En otro tuit, James dijo: “¡Su mano en la espalda no tuvo ningún efecto en su ruta! Este partido fue demasiado bueno para que esa decisión dictara el resultado al final”. Maldita sea. Por cierto, no tengo ningún interés de por medio. Es solo mi opinión profesional”.

Mina Kimes, analista de ESPN, dijo que era “una manera tan asquerosa de decidir una Super Bowl”.

El ex receptor abierto estrella de los Dallas Cowboys, Dez Bryant, dijo que “esa no era una sanción por sujeción… a menos de 5 yardas también… esa llamada seguro que dictó el resultado del juego…”

I gotta keep it G and I’m a wide out to ❤️ I have to admit that wasn’t a holding call.. under 5yds as well… that call for sure dictate the outcome of the game… — Dez Bryant (@DezBryant) February 13, 2023

El comentarista de la NFL Kirk Herbstreit dijo que odiaba la falta en esa etapa del juego.

“Normalmente no me meto a criticar a los árbitros, pero ODIO esa falta defensiva sobre Bradberry. 35-35 tarde en un 3er down incompleto en lo que fue una falta marginal”, escribió en Twitter.

“¡¡¡Déjenlos jugar, hombre!!! Mala llamada-odio eso es lo que muchos se llevarán de este partido”.

Pero los jugadores involucrados en la jugada y los árbitros del domingo, fueron inequívocos sobre la falta que sucedió en esa jugada.

“Fue un agarrón”, dijo Bradberry a los periodistas tras la derrota de los Eagles por 38-35. “Tiré de su camiseta. Esperaba que lo dejaran pasar”.

Smith-Schuster, quien terminó con siete recepciones y 53 yardas de recepción en el Super Bowl, dijo que “100%” hubo una sujeción en la jugada.

“Mi ruta es golpear hacia dentro, golpear hacia fuera. Bradberry es un buen jugador, pero creo que algún día se pitaría la falta”, dijo a los periodistas.

El análisis táctico del Super Bowl LVII 5:59

El árbitro Carl Cheffers dijo después a Lindsay Jones que “no había debate” sobre si hubo o no penalti.

“El receptor fue hacia el interior, y estaba intentando soltarse hacia el exterior”, dijo Cheffers. “El defensa le agarró de la camiseta con la mano derecha y le impidió soltarse hacia el exterior. Así que, por lo tanto, le llamamos holding defensivo”.

Independientemente de los méritos de la falta en sí, para el centro de los Eagles Jason Kelce, estaba claro que no era lo único detrás de la derrota de Filadelfia.

“Lo pitaron, y así son las cosas. Ya lo he dicho antes, nunca voy a ser alguien que eche la culpa a los árbitros. Es un trabajo duro. Toman una decisión. Es lo que es”, declaró a los periodistas tras el partido.

“Hubo muchos otros momentos en el partido en los que pudimos hacernos con el partido y creo que estuvimos cerca. Podríamos haber ganado ese partido sin que los árbitros hicieran… sin que esa decisión fuera determinante”.

Sin embargo, a pesar de la claridad de las personas involucradas en la jugada, las conversaciones en las redes sociales y más allá debatirán si el Super Bowl se decidió o no por esa falta.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.