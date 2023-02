Publicarán esta semana partes del informe del gran jurado especial que investigó a Trump en Georgia

Otras conclusiones del gran jurado especial no se harán públicas todavía, en particular las partes en las que el informe hace recomendaciones sobre posibles cargos. Esto se debe a que algunas de las personas nombradas en esas recomendaciones pueden no haber comparecido hasta ahora en los procedimientos del gran jurado.

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.