Rihanna nos cuenta que está embarazada de la forma más divertida

El embarazo no pareció ralentizar a Rihanna durante el show de medio tiempo en el Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Bailó y cantó algunos de sus éxitos más conocidos, rodeada de un grupo de bailarines vestidos de blanco. Abrió el programa con “B**ch Better Have My Money”, antes de pasar a otras canciones en su larga lista de éxitos, que incluyeron “We Found Love”, “Rude Boy”, “Work”, “Only Girl”. (in the world)” y “Umbrella”.

