Otorgan arresto domiciliario a la ex primera dama de Honduras Rosa Bonilla por motivos de salud

Como condición para su detención domiciliaria, los magistrados señalaron que la ex primera dama debe cumplir con una serie de medidas, entre las que se incluye una fianza equivalente a US$ 541.000, así como la prohibición de salir del país y de no comunicarse con las personas vinculadas al proceso.

