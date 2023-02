¿Puede una pareja monógama convertirse felizmente en no monógama? Es posible, pero no fácil, dicen expertos

“Eventualmente, esa estabilidad no dura, pero la no monogamia ética permite a la pareja desacoplarse conscientemente y tomarse su tiempo con el proceso”, dijo Nichols. “Gracias a la reflexión, la familia puede seguir viviendo junta o cerca la una de la otra y seguir queriéndose y cuidándose, y no hay rencor ni amargura entre los dos. Yo lo llamaría un éxito, a pesar del divorcio”.

Si la no monogamia ética no te funciona -o te lleva a una ruptura-, eso no significa que sea una pérdida. “Piensa en una pareja con hijos que, sin la no monogamia ética, se habría separado, y para la que la no monogamia estabiliza su relación”, afirma Margie Nichols, terapeuta sexual de Nueva Jersey.

No lo hagas para distanciarte de tu pareja. “La no monogamia ética también puede ser un mecanismo de defensa, una táctica dilatoria, un juego de escondite y una aversión a la cercanía”, afirma la psicoterapeuta Hanna Zipes Basel, de Minnesota, especializada en este tema. “Veo que las parejas tienen éxito cuando entran en la no monogamia con una relación que ya funciona de forma segura, cuando ambos desean por igual la no monogamia y/o han tenido experiencia previa o han hecho los deberes”.

Hay un gran número de motivaciones positivas para que las parejas prueben la no monogamia, pero lo que no hay que hacer es confiar en la no monogamia para poner una venda en los problemas existentes. “Utilizar la no monogamia para arreglar una relación es tan eficaz como tener un bebé para arreglar una relación: es una idea terrible”, afirma Rebecca Sokoll, psicoterapeuta de Nueva York. “Necesitas una relación fuerte y sana para hacer la transición a la no monogamia”.

Pero dar el salto a la no monogamia ética no siempre es fácil para las parejas que han sido históricamente monógamas. A menudo, uno de los miembros de la pareja es el que “conduce” y el otro es un pasajero reticente que va de paseo. A veces, una pareja no se pone de acuerdo sobre lo que constituye la no monogamia (sexo ocasional con diferentes personas frente a ver repetidamente a una persona), o no se ponen de acuerdo sobre las reglas (publicar un perfil en internet, pasar la noche, llevar a alguien a casa, no besarse).

Considero que la clave del éxito de la no monogamia está en una palabra: consensuada. Conocida como no monogamia ética, este enfoque es diferente de las relaciones monógamas en las que los miembros de la pareja se engañan mutuamente. Una relación éticamente no monógama implica a dos personas que se identifican como pareja pero que no están comprometidas con una relación tradicional, según la sexóloga Yvonne Fulbright.

Nota del editor: Ian Kerner es un terapeuta matrimonial y familiar licenciado, escritor y colaborador sobre el tema de las relaciones para CNN. Su libro más reciente es una guía para parejas, “So Tell Me About the Last Time You Had Sex”.

