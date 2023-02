Rihanna actuará en la ceremonia de los premios Oscar 2023

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Que no pare la música: Rihanna volverá a los escenarios muy pronto.

Poco después de su actuación histórica en el medio tiempo del Super Bowl 2023, Rihanna interpretará “Lift Me Up” de “Black Panther: Wakanda Forever” de Marvel durante la transmisión de los Oscar el 12 de marzo, anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este jueves.

“Lift Me Up” fue coescrita por Rihanna, Tems, Ludwig Göransson y el director de la película, Ryan Coogler. La balada está nominada a la mejor canción original en los Oscar de este año, lo que marca la primera nominación al Premio de la Academia para Rihanna.

“Hold My Hand” de Lady Gaga y BloodPop, escrita para “Top Gun: Maverick”, también está nominada en la categoría de mejor canción original. Otras películas con canciones nominadas son “Tell It like a Woman”, “RRR” y “Everything Everywhere All at Once”.

Ya ha sido un gran año para Rihanna. A principios de este mes, la nueve veces ganadora del Grammy anunció que espera otro hijo con el rapero A$AP Rocky luego del Super Bowl, donde actuó en vivo por primera vez en siete años.

“Wakanda Forever” está nominada a cinco premios Oscar esta temporada e hizo historia junto con su estrella Angela Bassett al obtener la primera nominación de actuación para una película de Marvel. Bassett obtuvo una nominación previa por su interpretación de Tina Turner en la película biográfica de Turner de 1993 “What’s Love Got to Do With It?”

Los Oscar se transmitirán en vivo por ABC desde el Dolby Theatre de Hollywood el domingo 12 de marzo a las 8 p. m. hora de Miami.

