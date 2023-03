Una persona muere tras infectarse con la extraña “ameba comecerebros” en Florida, reportan autoridades

El agua del grifo que no se ha esterilizado no es segura para usarla como enjuague nasal, pues no está filtrada o tratada adecuadamente, y por lo tanto puede contener niveles bajos de microorganismos, como bacterias y protozoos, incluidas las amebas, advierte la página web de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las personas no se infectan si beben agua de la llave, ya que el ácido estomacal generalmente mata esos organismos.

